В Воронежской области пропал 35-летний мужчина

Лискинские полицейские попросили помощи в поисках пропавшего без вести 35-летнего жителя Лисок Виталия Гуркалова. Мужчина ушел на рыбалку ранним утром 29 апреля и не вернулся, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в отделе полиции в четверг, 4 мая.

Когда лискинец не вернулся домой, родственники забили тревогу 30 апреля. Сначала они отправились на место, где Виталий обычно любил рыбачить, и обнаружили там только его ветровку.

Полицейские провели проверили больницы и морги, разослали ориентировки в соседние районы, но установить местонахождение мужчины не удалось.

Особые приметы — рост 180 см, среднего телосложения, волосы короткие, прямые темно-русые, глаза голубые. Мужчина был одет в черные футболку и спортивное трико с белыми лампасами.