В Воронежской области пропал 35-летний мужчина
Виталий Гуркалов ушел на рыбалку 29 апреля.
Виталий Гуркалов ушел на рыбалку 29 апреля.
Лискинские полицейские попросили помощи в поисках пропавшего без вести 35-летнего жителя Лисок Виталия Гуркалова. Мужчина ушел на рыбалку ранним утром 29 апреля и не вернулся, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в отделе полиции в четверг, 4 мая.
Когда лискинец не вернулся домой, родственники забили тревогу 30 апреля. Сначала они отправились на место, где Виталий обычно любил рыбачить, и обнаружили там только его ветровку.
Полицейские провели проверили больницы и морги, разослали ориентировки в соседние районы, но установить местонахождение мужчины не удалось.
Особые приметы — рост 180 см, среднего телосложения, волосы короткие, прямые
Полиция попросила всех, кто знает