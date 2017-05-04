На Взлетке Land Cruiser застрял в асфальте
Тяжелый внедорожник провалился в яму.
Тяжелый внедорожник провалился в яму.
В Красноярске на ул. Октябрьской тяжелый внедорожник провалился в яму в асфальте. Инцидент произошел в дневное время суток 4 мая, напротив парка 400-летия города. Фотографии опубликованы в соцсетях.
Очевидцы утверждают: дорожное полотно провалилось после того, как по нему ехал Toyota Land Cruiser. В яме оказалось переднее правое колесо иномарки.
Стражи порядка обяжут департамент городского хозяйства устранить недостатки на проезжей части.