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12:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На Взлетке Land Cruiser застрял в асфальте

Тяжелый внедорожник провалился в яму.

В Красноярске на ул. Октябрьской тяжелый внедорожник провалился в яму в асфальте. Инцидент произошел в дневное время суток 4 мая, напротив парка 400-летия города. Фотографии опубликованы в соцсетях.

Очевидцы утверждают: дорожное полотно провалилось после того, как по нему ехал Toyota Land Cruiser. В яме оказалось переднее правое колесо иномарки.

Интернет-пользователи уже успели отреагировать на новость. В паблике «ЧП Красноярск» отметили, что в этом месте «уже давно такие ямы и все их обычно объезжают». Однако сотрудники ДПС проверяли данный участок дороги перед Красноярским экономическим форумом и тогда он был невредим, поясняют в полиции.

Стражи порядка обяжут департамент городского хозяйства устранить недостатки на проезжей части.

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