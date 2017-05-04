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12:32 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинский адвокат получила условное за покушение на мошенничество

ЧЕЛЯБИНСК, 4 мая, ФедералПресс. Челябинского адвоката признали виновной в покушении на мошенничество.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, год назад Лилия Ершова получила 170 тысяч рублей от своего подзащитного, которого обвиняли в совершении имущественных преступлений.

Ершова должна была передать эти деньги судье и гособвинителю за вынесение наказания, не связанного с лишением свободы. После передачи денежных средств женщину задержали сотрудники оперативных служб. Суд назначил Ершовой два года лишения свободы условно.

«ФедералПресс» напоминает, что недавнее дело тюменского адвоката, обвиняемого в мошенничестве на 30 млн рублей, передали в суд.

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