Челябинский адвокат получила условное за покушение на мошенничество
ЧЕЛЯБИНСК, 4 мая, ФедералПресс. Челябинского адвоката признали виновной в покушении на мошенничество.
ЧЕЛЯБИНСК, 4 мая, ФедералПресс. Челябинского адвоката признали виновной в покушении на мошенничество.
Как сообщили «ФедералПресс» в
Ершова должна была передать эти деньги судье и гособвинителю за вынесение наказания, не связанного с лишением свободы. После передачи денежных средств женщину задержали сотрудники оперативных служб. Суд назначил Ершовой два года лишения свободы условно.
«ФедералПресс» напоминает, что недавнее дело тюменского адвоката, обвиняемого в мошенничестве на 30 млн рублей, передали в суд.