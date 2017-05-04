В Пермском крае мошенники изобрели новые способы обмана граждан

Со времен героя романов Ильфа и Петрова Остапа Бендера, который знал 400 относительно честных способов отъема денег у населения, немало воды утекло. Однако дело его живет — каждый год появляются все новые виды мошенничеств, и не очень чистые на руку граждане продолжают лишать других кровно нажитого. Корреспонденту «РГ» выпала возможность познакомиться с очередной уловкой жуликов.

Иди к банкомату, срочно!

В конце апреля мне позвонил незнакомец. Представился Сергеем и поинтересовался, не сдам ли я ему квартиру в аренду. Поскольку предыдущие жильцы недавно съехали, ответ прозвучал утвердительно.

— Очень хорошо! — обрадовался собеседник. — Мне с женой нужна квартира, очень-очень нужна.

Потенциальный клиент без всяких сомнений согласился с размером платы и пояснил, что намерен снять квартиру на длительный срок.

— Полтора года хотим жить как минимум, — быстро говорил Сергей. — Ремонт сделаем за свой счет.

Просто идеальный квартиросъемщик — и по деньгам уступчив, и ремонт сам сделает. Такая широта души, согласитесь, к себе располагает. Поэтому сразу перешли к порядку расчетов.

— Чтобы квартира не ушла к другим, я хочу ее забронировать, — выдвинул условие Сергей.

И дальше сообщил, что он прямо сейчас, вот сию же минуту переведет мне деньги за месяц аренды. Спросил, в каком банке у меня счет. Немного огорчился, что у него другой, но тут же оживился и сказал: «Все узнаю и перезвоню».

Разговор прошел гладко, но что-то не давало покоя. Может быть, то, что автору этих строк пришлось 10 лет проработать оперативным сотрудником милиции и он довольно часто сталкивался с жертвами мошенников? Нет, с другой стороны, я очень обрадовался такому приятному квартиросъемщику… Тут перезвонил Сергей.

— Проблема решена, — заявил он весело. — Деньги переведу прямо сейчас. Нашел способ, чтобы без комиссии заплатить.

Рука сама полезла в карман за банковской картой — продиктовать номер «пластика».

— Вам надо подойти к банкомату, — сообщил будущий арендатор. — Вставить в него карточку и делать, как я скажу. Полезут чеки, их надо сохранить. Ну что, идете?

И тут многолетний опыт «зажег» красную сигнальную лампу. Стало ясно, что сдать квартиру на сказочных условиях говорящему на том конце провода Сергею не получится. Он — обычный мошенник.

Доверчивая мама

По данным ГУ МВД РФ по Пермскому краю, в регионе в этом году зафиксировано около 500 случаев дистанционного мошенничества — людей обманывают либо в Интернете, либо по телефону. Причем значительная часть звонков совершается из мест лишения свободы.

В полицейских сводках такие новости мелькают довольно часто.

Не так давно оперативники задержали 27-летнего пермяка. Он позвонил 87-летней пенсионерке, представился ее сыном. Бабуля отчего-то не опознала голос родного человека. Скорее всего, потому, что мошенник не дал ей времени на раздумья — сразу сообщил, что случилась беда и нужны деньги. Пожилая женщина испугалась и, конечно, согласилась помочь.

Вскоре к ней приехал молодой человек, она отдала ему 13 тысяч рублей. Тот пообещал передать их сыну. Успокоившись, пенсионерка перезвонила сыну узнать, как у него дела. Тут и всплыла правда.

Потерпевшая обратилась в полицию. Оперативники сработали четко и быстро задержали преступника. Несмотря на молодость, он был судим уже пять раз. А вот с возвратом денег потерпевшей придется подождать — их взыщут с мошенника по суду.

Подобный вид преступлений сегодня процветает. Автору тоже неоднократно приходили жалобные СМС-сообщения с просьбой помочь деньгами. Но поскольку они начинались со слов «Мама, помоги!», то вызывали только смех.

Не на того напал

Когда после предложения прогуляться к банкомату я понял, что общаюсь с мошенником, то решил позвонить в полицию и проконсультироваться, как вести себя в подобных ситуациях. А чтобы Сергей не надоедал, отключил у мобильника звук.

В управлении уголовного розыска мне любезно сообщили, что по телефону подобную информацию не получить. Очевидно, стражи порядка тоже опасаются дистанционного мошенничества или розыгрыша, как его называют, пранка. Посоветовали приехать и подать письменное заявление. Или позвонить по 02.

А вот обсуждение проблемы в соцсети, где автор выложил пост о случившемся, получилось бурным. В конце концов все участники беседы пришли к выводу: это был мошенник.

— Для перевода денег надо сообщить только номер банковской карточки, — подвели черту интернет-приятели.

К этому времени в моем мобильнике уже накопился десяток неотвеченных вызовов «арендатора». Видимо, ему не терпелось «отдать» мне свои деньги за «аренду» квартиры.

Последний звонок раздался вечером.

— Ну что же ты! — мягко укорил меня Сергей. — Я тебе звоню, звоню, а ты не отвечаешь.

— Извини, брат, — сказал я. — Что-то передумал квартиру сдавать. Ты уж прости за беспокойство.

В трубке послышался тяжелый вздох — разводил клиента, разводил, а он сорвался с крючка.

— Да ты просто испугался (фраза изменена на более цензурную)! — внезапно сообщил мне Сергей. — Ты трус!

— Да, — согласился я. — А что делать? Извини.

Сергей отключился, хотя поговорить с ним очень хотелось — о том, как он разговаривает с людьми, часто ли у него получается обмануть. Я даже отправил ему несколько СМС-сообщений с просьбой перезвонить. Но Сергей не откликнулся. Наверное, в тюрьме был ужин.

Способы надувательства

Сегодня, по мнению полицейских, активно используется несколько видов обмана.

На первом месте — мошенничество при покупке или продаже товаров на различных сайтах. Продавцам звонят покупатели и под тем или иным предлогом просят сообщить им конфиденциальные сведения о банковских картах. Войдя в доверие, узнают пароли в мобильном банке. Примерно так же хотел обмануть меня и несостоявшийся квартиросъемщик.

Еще мошенники рассылают сообщения типа «Ваша карта заблокирована» или «Ваш лицевой счет аннулирован». При этом сообщается контактный телефон. Удивленные граждане перезванивают. И попадают в руки мошенников. Дальше та же схема — у людей выманивают данные о доступе к счету, с которого потом снимают все деньги.

Третий способ — звонок от лжеродственников, «попавших в беду». Берут нахрапом: не давая опомниться, просят деньги. Обычно на это попадаются люди пожилого возраста. Много таких звонков совершается из мест не столь отдаленных — осужденные налаживают целую сеть: одни звонят, другие, их подельники на свободе, забирают деньги.

Широко распространен и такой относительно новый вид интернет-мошенничества. Потенциальные покупатели заходят на сайты, где выставлены товары по привлекательным ценам. Как обычно, недолго думая, оплачивают покупку, а потом долго ждут заказанного. Но товара нет, а сайты исчезают либо оказываются заблокированными.

Появились мошенники и в социальных сетях. На страничку от «друга» приходит сообщение с просьбой срочно перевести в долг деньги, указывается номер банковской карты или абонентский номер сотового телефона. Потерпевший переводит деньги, а впоследствии выясняется, что страница была взломана и с аккаунта знакомого писал преступник.

Советы

При телефонном звонке якобы от имени родственников и сообщении о трудной ситуации следует дозвониться до родных и близких, о которых идет речь, и выяснить подробности случившегося. Ни в коем случае не переводить и не отдавать деньги незнакомым людям.

Перезвонить или подойти в отделение банка, от имени которого пришло сообщение о проблемах обслуживания по расчетному счету или карте, и уточнить все вопросы.

Не сообщать незнакомым людям данные о себе, своих близких, родственниках, банковских картах, а также любую другую конфиденциальную информацию.

Не осуществлять предоплату за товар или услугу, а производить оплату только по факту их получения.

Если вы все-таки стали жертвой мошенников, сразу обращайтесь в ГУ МВД РФ по Пермскому краю: г. Пермь, Комсомольский проспект, 74, телефоны: (342) 246−77−01, 246−77−00, 246−88−99.

Комментарий.

Роман Теплоухов, начальник отделения по раскрытию мошенничеств и дистанционных преступлений УУР ГУ МВД России по Пермскому краю:

— Половина всех мошенничеств в нашем регионе совершается бесконтактным, дистанционным способом — по телефону или через Интернет. Пользуясь случаем, хочу предупредить: ни в коем случае не идите на поводу у преступников, не перечисляйте деньги на предлагаемые номера телефонов и тем более не передавайте их при личной встрече. При малейших подозрениях на обман не стесняйтесь немедленно звонить в полицию. К сожалению, пожилые люди не всегда могут правильно оценить обстановку, поэтому сотрудники полиции обращаются к их детям и внукам — чаще общайтесь с родными и предупреждайте их о возможной опасности.