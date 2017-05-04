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12:31 (мск), источник: Городской репортер

На Темерницкой в Ростове провалился асфальт

На улице Темерницкой в Ростове провалился асфальт, сообщает группа «Типичный Ростов-на-Дону» в соцсети «ВКонтакте».

Фотографию ямы на улице Темерницкой, между Соборным переулком и проспектом Буденновским, выложил пользователь паблика и подписал, что глубина провала — с рост ребенка 7−8 лет.

Под постом развернулось обсуждение. «Дорога же свежая! Как они так заасфальтировали, что сразу дыры появляются?», — возмутился один из комментаторов. Другой с ним полностью солидарен: «Будет стоять, пока кто-нибудь не упадет».

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