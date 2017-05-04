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16:42 (мск), источник: Новая Кубань

Для поездки в продуктовый магазин пьяный житель Кубани угнал чужую машину

Курьезное преступление произошло в Абинском районе.

Краснодар. 4 мая — Новая Кубань. В местный отдел полиции обратился мужчина, автомобиль которого угнали на его глазах. Правоохранители объявили транспортное средство в розыск. Вскоре украденная машина была обнаружена на одной из дорог муниципалитета. За ее рулем оказался 23-летний парень, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования юноша отказался, за что против него был заведен административный протокол.

Свой поступок угонщик объяснил просто: ему надо было срочно съездить в ближайший продуктовый магазин за спиртным.

Злоумышленника арестовали. В отношении него заведено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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