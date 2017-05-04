Для поездки в продуктовый магазин пьяный житель Кубани угнал чужую машину

Краснодар. 4 мая — Новая Кубань. В местный отдел полиции обратился мужчина, автомобиль которого угнали на его глазах. Правоохранители объявили транспортное средство в розыск. Вскоре украденная машина была обнаружена на одной из дорог муниципалитета. За ее рулем оказался 23-летний парень, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования юноша отказался, за что против него был заведен административный протокол.

Свой поступок угонщик объяснил просто: ему надо было срочно съездить в ближайший продуктовый магазин за спиртным.