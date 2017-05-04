Для поездки в продуктовый магазин пьяный житель Кубани угнал чужую машину
Курьезное преступление произошло в Абинском районе.
Курьезное преступление произошло в Абинском районе.
Краснодар. 4 мая — Новая Кубань. В местный отдел полиции обратился мужчина, автомобиль которого угнали на его глазах. Правоохранители объявили транспортное средство в розыск. Вскоре украденная машина была обнаружена на одной из дорог муниципалитета. За ее рулем оказался 23-летний парень, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования юноша отказался, за что против него был заведен административный протокол.
Свой поступок угонщик объяснил просто: ему надо было срочно съездить в ближайший продуктовый магазин за спиртным.
Злоумышленника арестовали. В отношении него заведено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в