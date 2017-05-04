Мужчина в Иркутской области расчленил собутыльника бензопилой

Мужчина в Иркутской области подозревается в расчленении собутыльника бензопилой. По версии следствия, житель поселка Большая Речка спрятал останки в лесу. Уголовное дело возбуждено поч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР России по Иркутской области.

В ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов установлен и задержан подозреваемый в преступлении. Им оказался ранее неоднократно судимый 30-летний местный житель.

«Следователям СКР он пояснил, что в ноябре прошлого года после употребления спиртных напитков между ним и потерпевшим произошла драка. От полученных травм мужчина скончался. Подозреваемый, испугавшись уголовной ответственности, решил скрыть следы убийства. Он перенес тело погибшего в сарай, а через несколько дней расчленил его бензопилой и вынес останки в лесной массив», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.