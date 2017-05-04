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13:00 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Соцсети: на электростанции в районе поселка Янтарный произошло два взрыва

В соцсетях появилась информация о том, что на электростанции в районе поселка Янтарный произошло два мощных взрыва.

В комментариях пользователи сети Интернет в свою очередь сообщают о коротких отключениях света.

Так секундное «моргание» заметили многие ростовчане: в Пролетарском районе, на Военведе, Северном, Каменке и на рынке «Алмаз».

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