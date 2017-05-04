В Сочи на берегу обнаружили мертвого дельфина
4 мая сотрудники ветеринарной службы города выехали с проверкой на пляж «Ривьера-2». Они выясняли причину, по которой мертвый дельфин оказался на берегу.
4 мая сотрудники ветеринарной службы города выехали с проверкой на пляж «Ривьера-2». Они выясняли причину, по которой мертвый дельфин оказался на берегу.
По предварительной версии он мог попасть в рыболовные сети. Об этом свидетельствуют раны на теле млекопитающего, пояснили сотрудники ветеринарной службы.
В последние дни тема гибели дельфинов особенно актуальна для Краснодарского края. Так,