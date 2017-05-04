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16:56 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи на берегу обнаружили мертвого дельфина

4 мая сотрудники ветеринарной службы города выехали с проверкой на пляж «Ривьера-2». Они выясняли причину, по которой мертвый дельфин оказался на берегу.

Источник: Вести Сочи

По предварительной версии он мог попасть в рыболовные сети. Об этом свидетельствуют раны на теле млекопитающего, пояснили сотрудники ветеринарной службы.

В последние дни тема гибели дельфинов особенно актуальна для Краснодарского края. Так, Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по факту гибели 68 особей дельфинов, обнаруженных в период с 1 апреля по настоящее время в акватории Черного моря, в границах г. Новороссийска.

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