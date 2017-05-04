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15:16 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградец случайно ранил себя в ногу из травматического пистолета

В четверг, 3 мая, в Калининграде местный житель случайно выстрелил себе в ногу из травматического пистолета. Об этом Клопс.Ru рассказал источник в экстренных службах региона.

Источник: Клопс.ru

Инцидент произошёл на ул. Чувашской поздно вечером. Мужчина перезаряжал оружие и, по предварительной информации, случайно выстрелил. Пуля попала 38-летнему пострадавшему в ногу.

Бригаду скорой помощи вызвал его родственник. Мужчину госпитализировали в БСМП с диагнозом огнестрельное ранение правой голени. Медики сообщили о происшествии в полицию.

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