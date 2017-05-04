Калининградец случайно ранил себя в ногу из травматического пистолета

Инцидент произошёл на ул. Чувашской поздно вечером. Мужчина перезаряжал оружие и, по предварительной информации, случайно выстрелил. Пуля попала 38-летнему пострадавшему в ногу.

Бригаду скорой помощи вызвал его родственник. Мужчину госпитализировали в БСМП с диагнозом огнестрельное ранение правой голени. Медики сообщили о происшествии в полицию.