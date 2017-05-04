Душителя женщин из Лысьвы приговорили к 4 годам колонии
Преступник действовал в состоянии алкогольного опьянения.
Преступник действовал в состоянии алкогольного опьянения.
Суд вынес приговор 50-летнему жителю Лысьвы за грабеж и угрозу убийством местных жительниц, сообщает
Стражи порядка выяснили, что оба преступления совершены в состоянии алкогольного опьянения. По факту грабежа и угрозы убийством возбудили уголовные дела, которые в дальнейшем объединили в одно производство. Суд приговорил ранее судимого гражданина к 4 годам колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.