Душителя женщин из Лысьвы приговорили к 4 годам колонии

Суд вынес приговор 50-летнему жителю Лысьвы за грабеж и угрозу убийством местных жительниц, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. В июне прошлого года 28-летняя жительница Лысьвы рассказала полицейским, что на неё сзади напал неизвестный, схватил за шею и начал душить. При этом мужчина требовал передачи денег. Девушка отдала нападавшему сотовый телефон и сумку. Полицейские также установили причастность мужчины ещё к одному подобному преступлению. Злоумышленник также сзади напал на другую девушку и стал её душить.

Стражи порядка выяснили, что оба преступления совершены в состоянии алкогольного опьянения. По факту грабежа и угрозы убийством возбудили уголовные дела, которые в дальнейшем объединили в одно производство. Суд приговорил ранее судимого гражданина к 4 годам колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.