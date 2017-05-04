Условный срок получил южноуральский экстремист Алексей Ананских за враждебные посты в соцсетях
Экстремист из Челябинской области Алексей Ананских получил два года условно за враждебные посты в социальных сетях.
Экстремист из Челябинской области Алексей Ананских получил два года условно за враждебные посты в социальных сетях.
Установлено, что в 2014 году мужчина через интернет призывал граждан к возбуждению ненависти и вражды к народам Северного Кавказа и унижению национального достоинства, пояснили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
Данное преступление было выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области.