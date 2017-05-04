Житель Воронежской области ответит в суде за неосторожное убийство в драке

Суд рассмотрит дело 35-летнего жителя Семилук, убившего по неосторожности 28-летнего мужчину, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в четверг, 4 мая. Горожанин вмешался в конфликт знакомых и сильно ударил в висок оппонента приятеля. Мужчина скончался в больнице.

По версии следствия, инцидент произошел на улице Курская в Семилуках в ноябре 2016 года. Обвиняемый отдыхал в кафе с приятелями, один из которых танцевал медленный танец с посетительницей заведения. Пришедший муж девушки предъявил претензии знакомому мужчины за танец с его женой. Горожанин вмешался в конфликт и сильно ударил супруга посетительницы рукой в висок. Мужчина упал на асфальт и ударился головой.

Житель Семилук частично признал вину. Следователи собрали доказательства и обвинили мужчину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.