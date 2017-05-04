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14:03 (мск), источник: РИА Новости

Лже-создателя «Кунг-фу Панды» приговорили к двум годам тюрьмы

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Мультипликатора Джейми Гордона, выдавшего себя за создателя персонажей и истории мультфильма «Кунг-фу Панда», приговорили к двум годам лишения свободы и обязали выплатить три миллиона судебных издержек, пишет газета Guardian.

В 2011 году 51-летний Гордон подал исковое заявление о нарушении авторского права, заявив, что кинокомпания DreamWorks украла персонажей и историю, созданные им. Он потребовал от компании выплаты в размере 12 миллионов долларов. DreamWorks отказалась урегулировать спор подобным образом, и судебная тяжба затянулась на два года, юридические расходы стоили ей три миллиона долларов.

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Ранее мультипликатор действительно создавал рисунки и писал историю о пандах, однако, как посчитали прокуроры, его произведения были почти не схожи со знаменитым мультфильмом. После выхода трейлера «Кунг-фу Панды» Гордон подправил свои работы и даты их создания, а для своей истории придумал название «Сила Кунг-фу Панды», посчитало обвинение.

Позже DreamWorks выяснила, что Гордон копировал некоторые свои наброски с рисунков в книжке-раскраске с персонажами мультфильма «Король Лев», выпущенного студией Disney. Он удалил доказательства со своего компьютера, а под присягой сообщал ложные данные, заявили прокуроры. В ноябре Гордона признали виновным в мошенничестве и лжесвидетельстве.

Как отмечает газета, приговор Гордону был озвучен в сложное для Голливуда время. Ранее студия Disney была втянута в аналогичные тяжбы из-за обвинений в краже идей для мультфильма «Зверополис» и серии картин «Пираты Карибского моря».

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