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13:15 (мск), источник: "Российская газета"

В Пермском крае сожгли 11 «Газелей»

В Кунгуре Пермского края этой ночью сгорели 11 «Газелей». Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

О пожаре сообщили очевидцы. Машины горели на стоянке одного из местных предприятий в микрорайоне Нагорный. Тушили огонь 14 пожарных и пять единиц техники. Сейчас на месте происшествия работают следователи МВД.

По одной из версий, здесь был поджог. Автомобили принадлежат местной хлебопекарне, и возможно, их сожгли конкуренты.

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