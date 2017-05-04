В Пермском крае сожгли 11 «Газелей»

О пожаре сообщили очевидцы. Машины горели на стоянке одного из местных предприятий в микрорайоне Нагорный. Тушили огонь 14 пожарных и пять единиц техники. Сейчас на месте происшествия работают следователи МВД.

По одной из версий, здесь был поджог. Автомобили принадлежат местной хлебопекарне, и возможно, их сожгли конкуренты.