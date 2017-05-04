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13:11 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске скончалась женщина-пешеход, пострадавшая в дорожной аварии

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства автоаварии в Центральном округе Омска.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на ул. Ленина. Как сообщают полицейские, сегодня днём в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение об этом. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, полицейскими вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Прибывшими сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что в районе дома № 22 по ул. Ленина водитель автомобиля «Сузуки-Сплеш», женщина 1979 г.р., при повороте налево на ул. Б. Тито допустила столкновение с автомобилем «Тойота-Рав-4», двигающимся в попутном направлении. После столкновения автомобиль «Тойота» допустил опрокидывание на бок с последующим наездом на пешехода, находящимся на тротуаре. Оба транспортных средства двигались в направлении Ленинградской площади.

В результате ДТП пешеход, женщина 1962 г.р., и водитель автомобиля «Тойота», мужчина 1982 г.р., доставлены в медицинское учреждение. В больнице женщина скончалась.

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