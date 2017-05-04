СКР: одна из версий гибели женщины, выпавшей из окна больницы на Среднем Урале — несчастный случай
Следователи начали проверку по факту смерти женщины, выпавшей из окна больницы на Среднем Урале.
Следователи начали проверку по факту смерти женщины, выпавшей из окна больницы на Среднем Урале.
Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, в ночь на 4 мая в правоохранительные органы поступил сигнал о гибели 54-летней женщины, выпавшей из окна пятого этажа Ревдинской городской больницы. В результате полученных травм она погибла на месте.
«По результатам проведения осмотра места происшествия и согласно предварительно полученным в ходе проверки сведениям, данных о совершении
Напомним, также свою проверку по факту ЧП начала прокуратура.