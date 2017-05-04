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13:46 (мск), источник: Nakanune.ru

СКР: одна из версий гибели женщины, выпавшей из окна больницы на Среднем Урале — несчастный случай

Следователи начали проверку по факту смерти женщины, выпавшей из окна больницы на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, в ночь на 4 мая в правоохранительные органы поступил сигнал о гибели 54-летней женщины, выпавшей из окна пятого этажа Ревдинской городской больницы. В результате полученных травм она погибла на месте.

«По результатам проведения осмотра места происшествия и согласно предварительно полученным в ходе проверки сведениям, данных о совершении какого-либо преступления в отношении женщины не имеется. В качестве одной из возможных версий рассматривается несчастный случай. Тем не менее, в ходе проведения проверки следователем СКР будут выясняться все без исключения обстоятельства случившейся трагедии. В том числе, будет проверяться своевременность и эффективность оказания медицинской помощи пострадавшей женщине», — сообщил официальный представитель ведомства Александр Шульга.

Напомним, также свою проверку по факту ЧП начала прокуратура.

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