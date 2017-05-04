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13:48 (мск), источник: Uralpress.ru

Виновник ДТП со скорой в Кизиле лишен прав за езду в пьяном виде

Водитель бензовоза, который устроил ДТП со скорой в Кизиле Челябинской области, был лишен водительских прав в начале 2017 года за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Как уже сообщало агентство, ДТП произошло 3 мая на 53-м километре автодороги «Магнитогорск-Кизильское-Сибай». Бензовоз выехал на полосу встречного движения, где протаранил машину скорой помощи. 54-летний водитель скорой погиб на месте аварии. Фельдшер скорой сейчас находится в реанимации Магнитогорской больницы, ее состояние средней степени тяжести. Пациента скорой с переломами ребер отвезли в Кизильскую больницу. 26-летний водитель КаМАЗа госпитализирован в центральную медико-санитарную часть Магнитогорска с открытым переломом бедра и черепно-мозговой травмой.

Как рассказала агентству специалист по связям с общественностью и СМИ ОМВД России по Кизильскому району Елена Томина, сейчас полиции предстоит выяснить, на каком основании работодатель, которому принадлежит КАМАЗ, отправил водителя без прав в рейс с опасным грузом.

«Сразу после аварии не проводили медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в крови у виновника аварии, поскольку всех троих пострадавших сразу госпитализировали в больницы», — пояснила Елена Томина.

В настоящее время рассматривается несколько версий, почему бензовоз выехал на полосу встречного движения. Одна из них — водитель заснул за рулем.

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