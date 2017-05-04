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13:49 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске внедорожник сбил несовершеннолетнего велосипедиста

В Челябинске иномарка сбила несовершеннолетнего велосипедиста. 12-летний мальчик с ушибами и ссадинами направлен на амбулаторное лечение.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла 3 мая в Калининском районе на улице Молодогвардейцев во дворе дома 39 «В». Мужчина, управляя автомобилем «Мицубиси Паджеро», совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, движущегося слева направо по ходу движения автомобиля.

В настоящий момент по факту ДТП проводится административное расследование.

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