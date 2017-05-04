В колонию строгого режима отправится житель Южного Урала за убийство 13-летней давности
В Челябинском областном суде оставили без изменения приговор убийце из Кунашакского района Тагиру Нигматуллину, он отправится в колонию строгого режима на 6 лет.
В Челябинском областном суде оставили без изменения приговор убийце из Кунашакского района Тагиру Нигматуллину, он отправится в колонию строгого режима на 6 лет.
43-летний Нигматуллин совершил свое преступление еще в феврале 2004 года в селе Халитово, пояснили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
«Нигматуллин избил местного жителя, который скончался от травм. Преступление по горячим следам раскрыть не удалось, так как было совершено в условиях неочевидности. В результате целенаправленной работы следователей и сотрудников регионального управления МВД России обвиняемый был задержан», — добавили в СК.