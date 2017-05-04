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13:44 (мск), источник: Nakanune.ru

В колонию строгого режима отправится житель Южного Урала за убийство 13-летней давности

В Челябинском областном суде оставили без изменения приговор убийце из Кунашакского района Тагиру Нигматуллину, он отправится в колонию строгого режима на 6 лет.

43-летний Нигматуллин совершил свое преступление еще в феврале 2004 года в селе Халитово, пояснили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

«Нигматуллин избил местного жителя, который скончался от травм. Преступление по горячим следам раскрыть не удалось, так как было совершено в условиях неочевидности. В результате целенаправленной работы следователей и сотрудников регионального управления МВД России обвиняемый был задержан», — добавили в СК.

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