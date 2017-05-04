Пожар в доме на улице Мачуги мог произойти из-за замыкания проводки

Огонь вспыхнул в частном трехэтажном доме на улице Мачуги, затем перекинулся на рядом стоящее здание. Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

Семье, проживавшей в доме, где начался пожар, помогли выбраться очевидцы. А вот самому зданию, которое было построено совсем недавно, досталось сильно. Огонь практически полностью уничтожил кровлю, незначительные повреждения получил и соседний дом.