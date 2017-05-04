Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
В Москве могут отменить последний звонок
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Скончался один из старейших актеров мира
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Власти утвердили порядок голосования по сносу пятиэтажек
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Мозякин, Панарин и Капризов вошли в состав сборной России на ЧМ
13 звезд НХЛ, которые отказались ехать на ЧМ-2017
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Орбакайте рассказала детали свадьбы сына Никиты - СМИ
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
22По миру прошел Первомай
11Протест одного
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
14:00 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Пожар в доме на улице Мачуги мог произойти из-за замыкания проводки

Замыкание проводки — одна из предварительных причин крупного пожара, который произошел в Краснодаре 3 мая.

Огонь вспыхнул в частном трехэтажном доме на улице Мачуги, затем перекинулся на рядом стоящее здание. Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

Семье, проживавшей в доме, где начался пожар, помогли выбраться очевидцы. А вот самому зданию, которое было построено совсем недавно, досталось сильно. Огонь практически полностью уничтожил кровлю, незначительные повреждения получил и соседний дом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Шнур выпустил новый клип с голой Ходченковой. Видео
Лично пытал и убивал: оправдан самый жестокий военный преступник
Шнур выпустил новый клип с голой Ходченковой. Видео
Путин: Политическим убийствам не может быть оправдания
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цех
России и Украине грозят санкции из-за Евровидения
Зюганов задумался об участии в президентских выборах
Минфин резко сократит покупки иностранной валюты
Росавиация ответила на петицию пилотов в ICAO
Правила ношения георгиевских ленточек изменились в России
Спорт
«Атлетико» и «Монако»: все пропало, или Как попасть в историю Статистика не оставляет шансов соперникам «Реала» и «Ювентуса»
Авто
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео) Потребовалось почти 30 минут и «Нива», чтобы спасти спортивный автомобиль из ловушки
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Скончался один из старейших актеров мира Популярность Лукасу Амманну принесли роли в фильмах «Милый друг», «Дни ярости», а также в сериале «Граф Йостер имеет честь»
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь