На ведущего ветеринара Хворостянского района возбудили уголовное дело за проигнорированную африканскую чуму свиней

По данным источника в правоохранительных органах, именно ее халатное отношение к обязанностям привело в 2017 г. к распространению в районе африканской чумы свиней.

Напомним, изначально сообщалось, что хозяин свалки в с. Дубровка обнаружил там свиные туши. Владельцев погибших животных определили по биркам, которые ставят после переучета поголовья в районе. Изначально предполагалось, что свиноводы не проинформировали о падеже поголовья свиней ветеринарные службы, а просто отвезли животных на свалку.

Однако позже полицейские выяснили, что дело было иначе. В феврале-марте 2017 г. в КФХ «Борзенкова Т. В.» в с. Гремячка начался падеж поголовья свиней. Женщина — фермер сразу сообщила о ЧП в Хворостянскую станцию по борьбе с болезнями животных. Однако никаких мер предпринято не было, в результате чего болезнь распространилась, а на территории Хворостянского района ввели режим ЧС.

Впоследствии установили, что причиной гибели животных стала африканская болезнь свиней. Для людей она не опасна, но грозит крупными финансовыми потерями при гибели больших поголовий из-за того, что болезнь чрезвычайно заразна и быстро распространяется.

В апреле 2017 г. из резервного фонда Самарской области власти решили выделить более 2,5 млн руб. для возмещения убытков 54 жителям Хворостянского района, чьих животных пришлось изъять для ликвидации очага болезни.