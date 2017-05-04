На Киевщине солдат-срочник случайно застрелил сослуживца

«Предварительно установлено, что один из военнослужащих срочной службы в результате неосторожного обращения с оружием выстрелил в сослуживца, повлекшее смерть последнего» , — сообщает сайт военной прокуратуры Центрального региона.

Отмечено, что военнослужащему сообщено о подозрении ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса (нарушение правил обращения с оружием, повлекшее смерть потерпевшего) и избрана мера пресечения.

За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 10 лет.

Следствие продолжается, устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, что в зоне антитеррористической операции (АТО) во время боевой подготовки подорвался военнослужащий и впоследствии скончался в больнице.