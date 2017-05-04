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15:31 (мск), источник: Publika.md

Американский военный фотограф сняла взрыв за секунду до гибели

Журнал американской армии Military Review опубликовал снимки взрыва, сделанные военным фотографом Хильдой Клейтон за мгновение до смерти.

Источник: Publika.md

Клейтон погибла в июле 2013 года в Афганистане. Во время учений, которые она снимала на камеру, неожиданно взорвался ствол миномета. В результате погибли пять человек, в том числе четверо афганских солдат, один из которых тоже был военным фотографом.

Издание Military Review опубликовало также фото взрыва, сделанное афганским коллегой Клейтон.

Снимки обнародовали спустя почти четыре года после трагедии. В Military Review отметили, что приняли решение о публикации, чтобы показать «опасности, с которыми во время учений и в бою сталкиваются и мужчины, и женщины», сообщает РИА Новости.

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