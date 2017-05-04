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15:59 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге СК обыскивает руководство «Нового поколения»

Следователи пришли с обыском домой к руководителю «Нового поколения» Михаилу Дмитриеву по уголовному делу о мошенничестве.

Источник: РИА "Новости"

Предполагается, что организация обманом получила около 800 миллионов рублей из бюджета Петербурга.

Как рассказал «Фонтанке» сам Дмитриев, утром 4 мая обыски у прошли него, у главного бухгалтера и у других руководителей компании. Дело о мошенничестве в крупном размере возбудил следственный отдел при УМВД по Красносельскому району еще в конце 2016 года. Впоследствии расследованием занялся городской Следственный комитет.

ООО «Новое поколение» занимается трудовой адаптацией и реабилитацией несовершеннолетних и молодежи, склонных к совершению правонарушений и преступлений, это единственная в городе организация такого профиля. По контрактам с городской администрацией «Новое поколение» ежегодно получало на эти цели около 300 миллионов рублей.

Летом 2016 года начался конфликт между организацией и комитетом по молодежной политике, в котором сочли, что организация использует бюжетные средства не по назначению. По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело.

Как говорит Михаил Дмитриев, до настоящего времени ни ему, ни другим сотрудникам «Нового поколения» никаких обвинений не предъявлено. Возможность махинаций при работе с городом он отрицает: «Говорят, у нас якобы числились какие-то “мертвые души”. Это просто невозможно, со всеми подростками оформлялся контракт, с указанием ИНН и СНИЛС. Это не подделать».

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