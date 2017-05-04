В Петербурге СК обыскивает руководство «Нового поколения»

Предполагается, что организация обманом получила около 800 миллионов рублей из бюджета Петербурга.

Как рассказал «Фонтанке» сам Дмитриев, утром 4 мая обыски у прошли него, у главного бухгалтера и у других руководителей компании. Дело о мошенничестве в крупном размере возбудил следственный отдел при УМВД по Красносельскому району еще в конце 2016 года. Впоследствии расследованием занялся городской Следственный комитет.

ООО «Новое поколение» занимается трудовой адаптацией и реабилитацией несовершеннолетних и молодежи, склонных к совершению правонарушений и преступлений, это единственная в городе организация такого профиля. По контрактам с городской администрацией «Новое поколение» ежегодно получало на эти цели около 300 миллионов рублей.

Летом 2016 года начался конфликт между организацией и комитетом по молодежной политике, в котором сочли, что организация использует бюжетные средства не по назначению. По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело.