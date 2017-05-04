В Екатеринбурге обрушился кусок стены проектного института

Как передает корреспондент Накануне.RU обрушение куска стены произошло сегодня. Кусок рухнул на асфальт с верхнего этажа здания. Информации о пострадавших нет.

В настоящее время пешеходную зону в месте обрушения огородили.

Что стало причиной обрушения, неизвестно.