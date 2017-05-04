В Екатеринбурге обрушился кусок стены проектного института
В Екатеринбурге от фасада здания
В Екатеринбурге от фасада здания
Как передает корреспондент Накануне.RU обрушение куска стены произошло сегодня. Кусок рухнул на асфальт с верхнего этажа здания. Информации о пострадавших нет.
В настоящее время пешеходную зону в месте обрушения огородили.
Что стало причиной обрушения, неизвестно.
Напомним, ранее кусок стены обрушился со здания театра музкомедии в центре Екатеринбурга. В результате пострадали две девушки. Кроме того, опасной признали лепнину одного из красивейших особняков XIX века в центре города — она тоже грозит обвалиться на пешеходов.