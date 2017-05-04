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14:21 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге обрушился кусок стены проектного института

В Екатеринбурге от фасада здания проектно-изыскательского института «Уралжелдорпроект», расположенного на улице Челюскинцев, 86, откололся огромный кусок.

Как передает корреспондент Накануне.RU обрушение куска стены произошло сегодня. Кусок рухнул на асфальт с верхнего этажа здания. Информации о пострадавших нет.

В настоящее время пешеходную зону в месте обрушения огородили.

Что стало причиной обрушения, неизвестно.

Напомним, ранее кусок стены обрушился со здания театра музкомедии в центре Екатеринбурга. В результате пострадали две девушки. Кроме того, опасной признали лепнину одного из красивейших особняков XIX века в центре города — она тоже грозит обвалиться на пешеходов.

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