В Прикамье ребёнок выпал из окна третьего этажа
Инцидент произошел 30 апреля в посёлке Оверята Краснокамского района. Двухлетний ребёнок выпал из окна третьего этажа.
Инцидент произошел 30 апреля в посёлке Оверята Краснокамского района. Двухлетний ребёнок выпал из окна третьего этажа.
Как сообщают местные жители, ребенок жив, но получил серьёзные травмы. Родители оставили его без присмотра на несколько минут. За это время он успел забраться на окно, опереться на противомоскитную сетку и выпасть вместе с ней.
По факту случившегося идет проверка. Добавим, что ранее в СУ СКР по Пермскому краю публиковали предупреждение для всех родителей с маленькими детьми.
«Пластиковое окно открывается очень легко, а, если оно снабжено ещё и москитной сеткой, то в таком случае оно становится ещё более опасным для ребенка. Он подсознательно воспринимает москитную сетку как защитный барьер, опирается на неё и происходит непоправимое. Поэтому совет здесь только один — если у Вас дома есть маленькие дети, то окно в их присутствии должно быть закрыто на замок или открыто только на вертикальное проветривание и, опять же, фиксировано на ключ. Никакое “укрепление” москитной сетки не убережет ребенка от падения», — сообщает ведомство.