Стали известны предварительные причины крупного пожара в Дуванском районе

Об этом «Вестям» сообщил Илья Теплых, дознаватель Дуванского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР ГУ МЧС по России по РБ. Также не исключаются поджог или фокусировка от солнца.

Напомним, шесть домов накануне сгорело в деревне Сальевка Дуванского района. Крова лишились 18 человек. Сейчас для пострадавших объявлен сбор средств.