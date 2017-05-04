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14:26 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Стали известны предварительные причины крупного пожара в Дуванском районе

Предположительной причиной серьезного пожара в Дуванском районе республики стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Об этом «Вестям» сообщил Илья Теплых, дознаватель Дуванского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР ГУ МЧС по России по РБ. Также не исключаются поджог или фокусировка от солнца.

Напомним, шесть домов накануне сгорело в деревне Сальевка Дуванского района. Крова лишились 18 человек. Сейчас для пострадавших объявлен сбор средств.

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