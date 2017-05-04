В Башкирии завершено расследование по факту ДТП с туристическим автобусом
Перед судом предстанет водитель.
Перед судом предстанет водитель.
Вскоре в Архангельском районном суде начнется рассмотрение уголовного дела о серьезной аварии с участием пассажирского автобуса.
Напомним, сама история произошла 2 года назад: в июле 2015 года автобус с 38 туристами возвращался из Анапы в Магнитогорск. Но на трассе Булгаково — Белорецк водитель вдруг потерял управление,
К счастью, никто не погиб: пострадавших госпитализировали, а четверо пассажиров получили тяжкий вред здоровью.
По факту возбудили уголовное дело, обнаружив в происшедшем вину водителя. Вскоре 26-летний молодой человек предстанет перед судом.
— Обвиняемый полностью признал вину, — отметили в
Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.