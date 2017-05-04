В Башкирии завершено расследование по факту ДТП с туристическим автобусом

Вскоре в Архангельском районном суде начнется рассмотрение уголовного дела о серьезной аварии с участием пассажирского автобуса.

Напомним, сама история произошла 2 года назад: в июле 2015 года автобус с 38 туристами возвращался из Анапы в Магнитогорск. Но на трассе Булгаково — Белорецк водитель вдруг потерял управление, из-за чего многотонная машина выехала на обочину и перевернулась.

К счастью, никто не погиб: пострадавших госпитализировали, а четверо пассажиров получили тяжкий вред здоровью.

По факту возбудили уголовное дело, обнаружив в происшедшем вину водителя. Вскоре 26-летний молодой человек предстанет перед судом.

— Обвиняемый полностью признал вину, — отметили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.