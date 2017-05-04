Жительница Губахи отправится в колонию за смерть трехлетнего сына

В Пермском крае вынесли приговор 30-летней жительнице Губахи, которую признали виновной в причинении смерти по неосторожности, пишет краевое СУ СКР.



27 декабря 2016 года днем горе-мать оставила своего трехлетнего сына одного в квартире, а сама ушла распивать алкоголь. Женщины не было более 20-ти часов. В это время мальчик поджег искусственную ель, что возникло задымление. Ребенок скончался от отравления окисью углерода.



Одной из причин смерти мальчика стала ненадлежащая работа участковых и подразделения по делам несовершеннолетних. Двое должностных лиц местного отдела полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.



Женщина получила год и три месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.