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14:36 (мск), источник: Новости Перми

Жительница Губахи отправится в колонию за смерть трехлетнего сына

Малыш был заперт в один в квартире, в то время как его мать распивала алкоголь. Ребенок устроил пожар и задохнулся.

В Пермском крае вынесли приговор 30-летней жительнице Губахи, которую признали виновной в причинении смерти по неосторожности, пишет краевое СУ СКР.

27 декабря 2016 года днем горе-мать оставила своего трехлетнего сына одного в квартире, а сама ушла распивать алкоголь. Женщины не было более 20-ти часов. В это время мальчик поджег искусственную ель, что возникло задымление. Ребенок скончался от отравления окисью углерода.

Одной из причин смерти мальчика стала ненадлежащая работа участковых и подразделения по делам несовершеннолетних. Двое должностных лиц местного отдела полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.

Женщина получила год и три месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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