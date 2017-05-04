Жительница Губахи отправится в колонию за смерть трехлетнего сына
Малыш был заперт в один в квартире, в то время как его мать распивала алкоголь. Ребенок устроил пожар и задохнулся.
Малыш был заперт в один в квартире, в то время как его мать распивала алкоголь. Ребенок устроил пожар и задохнулся.
В Пермском крае вынесли приговор 30-летней жительнице Губахи, которую признали виновной в причинении смерти по неосторожности, пишет краевое СУ СКР.
27 декабря 2016 года днем
Одной из причин смерти мальчика стала ненадлежащая работа участковых и подразделения по делам несовершеннолетних. Двое должностных лиц местного отдела полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.
Женщина получила год и три месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.