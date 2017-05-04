В Уфе автомобиль врезался в столб

От удара бетонная конструкция накренилась в сторону машины, смяв переднюю часть кузова. Инцидент произошел днем 4 мая в районе Бульвара Славы. На место происшествия прибыли сотрудники «скорой помощи». Очевидцы выложили фотографии с места происшествия в группе «БашДТП» «ВКонтакте».

По словам местного жителя, он смотрел в окно и вдруг услышал хлопок.