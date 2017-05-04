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14:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавшую в Башкирии девятилетнюю Яну Перчаткину мог похитить неизвестный на машине

Родственники выдвинули свое предположение.

Второй день вся республика следит за поисками девятилетней Яны Перчаткиной из Белорецка. 3 мая девочка ушла в школу из дома по адресу Прокатная, 3, но на занятиях не появилась. Вечером обеспокоенная мама заявила в полицию.

МОГЛИ УВЕЗТИ НА МАШИНЕ.

Семья Яны живет от школы недалеко — десять минут пути. Всех одноклассников и друзей девочки опросили несколько раз, узнали и у отца, не забирал ли он дочь (Яна давно живет с матерью и отчимом). Кроме того, бабушка Яны, Елена, уверена, что ее внучка вряд ли по своей воле могла куда-то уйти — тихая, спокойная, даже со сверстниками не общалась, все возилась с младшим братом-грудничком.

— Девочка малоактивная, стеснительная, — подтвердила классный руководитель Яны, Эльвира Фаткуллина. — Мама забила тревогу около шести вечера: обычно Яна после школы до 17 часов занималась в подростковом клубе «Ровесник». Я сразу же собралась, обошла всех девочек, с которыми хоть как-то Яна общалась, до часу ночи была с полицией. Не знаем, что думать….

Если Яна могла попасть в неприятную ситуацию, она не смогла бы даже сообщить об этом: недавно девочка потеряла телефон, а новый брать в школу родители не разрешали.

— Мы надеемся, что Яночка жива, возможно, ее увезли на машине и где-то держат, — предполагает родная бабушка девочки. — Полиция не останавливает поиски.

Волонтеры утром 4 мая начали активно распространять листовки. Завтра, 5 мая, еще несколько волонтеров приедут в Белорецк из Уфы. Помочь может каждый житель не только Белорецкого района, но и республики — достаточно распечатать и расклеить несколько листовок — образец на фото ниже.

ДЕЛО — НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ.

— По факту пропажи несовершеннолетней жительницы Белорецка возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Эту меру приняли для проведения более эффективных следственных мероприятий, — рассказали в пресс-службе Следкома Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В поисках девочки участвуют порядка 300 полицейских и десятки местных жителей. Дело находится на особом контроле начальника следственного управления Григория Житенева.

В день пропажи Яна была одета в вязаную белую кофту, белую рубашку, черную плиссированную юбку, розовые колготки, джинсовые балетки синего цвета. На плечах — черный рюкзак с изображением лица девочки.

Если у вас есть достоверная информация о ее местонахождении, просим позвонить родителям по телефону: +7−905−005−46−59; 02; либо в дежурную часть +7 (34792) 4−24−02, 8−906−107−39−27, 8−906−104−54−60.

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