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14:23 (мск), источник: РИАЦ

В Волжском тушат мусорный полигон

Предположительно, возгорание возникло путем умышленного поджога.

В Волжском второй раз за эту неделю произошло возгорание полигона твердых коммунальных отходов. Как сообщили в эксплуатирующей полигон компании «Чистый город», учитывая, что на полигоне твердых коммунальных отходов соблюдаются все технологические процессы захоронения отходов (пересыпка грунтом, уплотнение отходов), предположительно, возгорание возникло путем умышленного поджога.

— Предпринимаются все меры для тушения возгорания на полигоне твердых коммунальных отходов. Задействовано более 10 единиц спецтехники: бульдозеры, фронтальные погрузчики, самосвалы, экскаваторы. Привлекается дополнительная спецтехника. Работы ведутся в усиленном режиме, в том числе, и в ночное время, — отметили в компании.

Очаг возгорания локализуют путем пересыпки землей. Во избежание повторения инцидента работает мобильная бригада, которая совершает постоянное патрулирование, мониторинг ситуации.

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