На федеральной трассе в Свердловской области из-за возгорания травы остановили движение
На 76 километре федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган остановили движение. Причиной послужила нулевая видимость
На 76 километре федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган остановили движение. Причиной послужила нулевая видимость
Как отметили Накануне.RU в
Также о ситуации сообщили на автовокзалы и автостанции, чтобы ограничить выезд междугородных автобусов.
Добавим, что глава МЧС России Владимир Пучков назвал безобразием ситуацию в Свердловской области, где от неосторожного обращения с огнем сгорело четыре дома. Он отметил, что после массовых пожаров в сибирских регионов, другие субъекты не сделали выводов. Между тем, в Свердловской области усилены противопожарные меры.