На федеральной трассе в Свердловской области из-за возгорания травы остановили движение

Как отметили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона, на месте работают сотрудники ГИБДД. Информацию передали «Управлению автомобильных дорог». Сейчас ведутся работы по установке знаков, ограничивающих движение.

Также о ситуации сообщили на автовокзалы и автостанции, чтобы ограничить выезд междугородных автобусов.

Добавим, что глава МЧС России Владимир Пучков назвал безобразием ситуацию в Свердловской области, где от неосторожного обращения с огнем сгорело четыре дома. Он отметил, что после массовых пожаров в сибирских регионов, другие субъекты не сделали выводов. Между тем, в Свердловской области усилены противопожарные меры.