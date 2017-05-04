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14:42 (мск), источник: Nakanune.ru

На федеральной трассе в Свердловской области из-за возгорания травы остановили движение

На 76 километре федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган остановили движение. Причиной послужила нулевая видимость из-за возгорания травы вдоль трассы.

Как отметили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона, на месте работают сотрудники ГИБДД. Информацию передали «Управлению автомобильных дорог». Сейчас ведутся работы по установке знаков, ограничивающих движение.

Также о ситуации сообщили на автовокзалы и автостанции, чтобы ограничить выезд междугородных автобусов.

Добавим, что глава МЧС России Владимир Пучков назвал безобразием ситуацию в Свердловской области, где от неосторожного обращения с огнем сгорело четыре дома. Он отметил, что после массовых пожаров в сибирских регионов, другие субъекты не сделали выводов. Между тем, в Свердловской области усилены противопожарные меры.

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