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14:42 (мск), источник: АиФ Прикамье

Житель Прикамья запер в подвале шестерых людей

Так сотрудник управляющей компании выразил недовольство по созданию ТСЖ.

Следователи провели проверку в Чусовом. Местный житель запер в подвале шестерых человек и отказывался их выпускать.

Как выяснилось, причиной стали коммунальные войны. Жители одного из домов по улице Уральских Танкистов решили отказаться от услуг УК и создали ТСЖ.

«В один из дней конца марта 2017 года жильцы дома и их знакомые (двое женщин и четверо мужчин) спустились в подвал, чтобы проверить приборы учёта. В указанное время представитель управляющей компании — 56-летний житель города Чайковский, выражая недовольство законными действиями вышеуказанных лиц, запер их в подвальном помещении на продолжительное время, тем самым незаконно лишил их свободы», — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю.

Только после вмешательства со стороны мужчина согласился открыть замок и выпустить пленников.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы, совершенное в отношении двух или более лиц».

Расследование продолжается.

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