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16:38 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Энергетики прокомментировали ситуацию на подстанции в районе поселка Янтарный

Как сообщили в Ростовском предприятии магистральных электрических сетей, на подстанции в районе поселка «Янтарный» повреждены два выключателя 110 киловольт.

На месте ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

Напомним, информация о взрывах на электрической подстанции появилась в социальных сетях, одновременно с этим очевидцы сообщили о коротких отключениях света нескольких районах города.

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