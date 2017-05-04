Энергетики прокомментировали ситуацию на подстанции в районе поселка Янтарный
Как сообщили в Ростовском предприятии магистральных электрических сетей, на подстанции в районе поселка «Янтарный» повреждены два выключателя 110 киловольт.
Как сообщили в Ростовском предприятии магистральных электрических сетей, на подстанции в районе поселка «Янтарный» повреждены два выключателя 110 киловольт.
На месте ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.
Напомним, информация о взрывах на электрической подстанции появилась в социальных сетях, одновременно с этим очевидцы сообщили о коротких отключениях света нескольких районах города.