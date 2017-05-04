Офицер НАЦ отстранен от должности: заработал миллионы после скандала с питанием в детских садах

Об этом объявил НАЦ, уточнив, что директор учреждения распорядился отстранить от должности названного сотрудника на время проведения служебного расследования, отмечает NOI.md.

Согласно материалу, опубликованному сегодня ZDG, фирма, управляемая семьей начальника отдела Национального антикоррупционного центра (НАЦ) выиграла с начала текущего года тендеры на сумму более 1,2 млн. леев на поставку продуктов питания в детские сады Кишинева. Экономический агент сделал себе место на рынке, после того как в конце 2016 года НАЦ провел задержание 23 человек. За решеткой оказались, помимо чиновников, и представители компаний, которые поставляли государственным учреждениям, в том числе детским садам, продукты сомнительного качества. После задержаний, ряд компаний, фигурирующих в уголовном деле, были отстранены прямо или косвенно от участия в аукционах, открыв путь к контрактам с государством для фирмы начальника отдела НАЦ.

Двадцать три человека имеют статус подозреваемого в деле о фальсификации тендеров на закупку продуктов питания для школ и детских садов. Из них 16 были задержаны на 72 часа и препровождены в НАЦ для допросов. В деле фигурировали чиновники муниципального управления образования и представители экономических агентов, которые в последние годы выиграли сотни контрактов с государственными учреждениями на сумму в десятки миллионов леев, поставляя продукты питания в школы, детские сады и больницы.