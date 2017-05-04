В Омске налетчик выбросил из машины бизнесвумен и угнал ее «Рено Логан», угрожая ножом
Разбойник также похитил деньги, планшет и документы, сумма ущерба составила 628 тысяч рублей.
Разбойник также похитил деньги, планшет и документы, сумма ущерба составила 628 тысяч рублей.
Инцидент произошел вчера, примерно в половине девятого утра. В полицию Кировского округа обратились 36-летняя
Они рассказали, что утром они по делам находились на улице 21-я Амурская. А когда собрались уезжать, к женщине, сидевшей в салоне автомобиля «Рено Логан», рванув дверь, подскочил неизвестный. Угрожая ножом, он велел ей выйти, а также «попросил» мужчин не дергаться. Затем сел за руль и умчался. В машине, между тем, находились планшет, деньги, документы. Общая сумма ущерба составила 628 тысяч рублей.
— По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Составлен субъективный портрет подозреваемого. Ведутся его поиски и поиски автомобиля.