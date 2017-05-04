Пограничники не пустили в Крым 100 таблеток украинского клофелина, спрятанных под пальто

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе досмотра микроавтобуса Volkswagen и багажа пассажиров, прибывших из Харькова, сотрудники Погрануправления обнаружили набор медикаментов. Применяя в работе ручной металлодетектор, контролер выявил сверток с таблетками, которые пассажирка микроавтобуса плотно прижимала под пальто правой рукой», — отмечается в сообщении.

При более детальном рассмотрении находки оказалось, что 100 таблеток, которые гражданка сопредельного государства так бережно прятала под одеждой, являются клофелином. Среди багажа 53-летней женщины сотрудники КПП также обнаружили более 10 лекарственных препаратов.

Позже гражданка пояснила, что работает в медицинской сфере, и все лекарства везет «под заказ».

Все препараты были изъяты сотрудниками таможенной службы и переданы в правоохранительные органы. А гражданке грозит наказание по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Покушение на контрабанду сильнодействующих веществ». Максимальные санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до семи лет и штрафом до миллиона рублей.