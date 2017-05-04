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15:09 (мск), источник: РИА Крым

Пограничники не пустили в Крым 100 таблеток украинского клофелина, спрятанных под пальто

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости (Крым). Сотрудниками Погрануправления УФСБ России по Республике Крым в пункте пропуска «Джанкой» была пресечена попытка ввоза сильнодействующих и ядовитых препаратов с Украины на полуостров.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе досмотра микроавтобуса Volkswagen и багажа пассажиров, прибывших из Харькова, сотрудники Погрануправления обнаружили набор медикаментов. Применяя в работе ручной металлодетектор, контролер выявил сверток с таблетками, которые пассажирка микроавтобуса плотно прижимала под пальто правой рукой», — отмечается в сообщении.

При более детальном рассмотрении находки оказалось, что 100 таблеток, которые гражданка сопредельного государства так бережно прятала под одеждой, являются клофелином. Среди багажа 53-летней женщины сотрудники КПП также обнаружили более 10 лекарственных препаратов.

Позже гражданка пояснила, что работает в медицинской сфере, и все лекарства везет «под заказ».

Все препараты были изъяты сотрудниками таможенной службы и переданы в правоохранительные органы. А гражданке грозит наказание по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Покушение на контрабанду сильнодействующих веществ». Максимальные санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до семи лет и штрафом до миллиона рублей.

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