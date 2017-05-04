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17:25 (мск), источник: РИАЦ

В Николаевском районе задержаны 25 гастарбайтеров

В Николаевском районе Волгоградской области выявлены и задержаны 25 граждан одной из среднеазиатских республик, незаконно работавших на овощеводческой ферме.

Источник: РИАЦ

Как сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Волгоградской области, факт нарушения миграционного законодательства на территории региона был выявлен в ходе рейда проведенного сотрудниками ведомства и полиции.

В результате отделом МВД России по Николаевскому району 20 иностранных граждан привлечены к административной ответственности — им назначено наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей. Еще пятеро за повторное нарушение миграционного законодательства признаны районным судом виновными в совершении административного правонарушения и им назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей с административным выдворением в страну гражданской принадлежности с содержанием в специальном приемнике.

В отношении гражданина РФ, являющегося собственником земельного участка, на котором незаконно осуществляли трудовую деятельность иностранные граждане, составлено 25 протоколов об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых ему назначено наказание в виде штрафа общей суммой 50 тысяч рублей.

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