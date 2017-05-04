Грузовой поезд сбил пьяного миассца, сидевшего на путях

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе Южноуральского ЛУ МВД на транспорте, железнодорожник заметил человека и подал громкий сигнал, однако 58-летний мужчина не отошел на безопасное расстояние от полотна.

Несмотря на экстренное торможение, поезд «догнал» миассца. Мужчину госпитализировали в ближайшую больницу с травмой позвоночника и грудного отдела. Полиция проверяет обстоятельства происшествия.

«ФедералПресс» напоминает, что случаи травмирования вблизи железной дороги случаются довольно часто. Недавно в Челябинской области товарняк насмерть сбил пьяную женщину, а до этого под Новоуральском под колесами поезда погиб пожилой мужчина.