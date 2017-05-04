Грузовой поезд сбил пьяного миассца, сидевшего на путях
МИАСС, 4 мая, ФедералПресс. Нетрезвый миассец, сидевший вблизи железнодорожных путей, попал под грузовой поезд. Машинист не успел затормозить.
МИАСС, 4 мая, ФедералПресс. Нетрезвый миассец, сидевший вблизи железнодорожных путей, попал под грузовой поезд. Машинист не успел затормозить.
Как сообщили «ФедералПресс» в
Несмотря на экстренное торможение, поезд «догнал» миассца. Мужчину госпитализировали в ближайшую больницу с травмой позвоночника и грудного отдела. Полиция проверяет обстоятельства происшествия.
«ФедералПресс» напоминает, что случаи травмирования вблизи железной дороги случаются довольно часто. Недавно в Челябинской области товарняк насмерть сбил пьяную женщину, а до этого под Новоуральском под колесами поезда погиб пожилой мужчина.