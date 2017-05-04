Гражданин Азербайджана подозревается в убийстве мужчины у кафе в Московском районе Нижнего Новгорода

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено у кафе ул. Коминтерна. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержан 43-летний гражданин Азербайджана. По версии следствия, 2 мая 2017 года ранним утром после ссоры в кафе посетители заведения продолжили выяснять отношения на улице. В ходе драки подозреваемый нанес обидчику не менее девяти колото-резаных ранений, в результате чего 33-летний потерпевший умер на месте.

Подозреваемый сознался в содеянном и сообщил следователям, что потерпевший беспричинно стал оскорблять его в кафе и, после того, как ссорящиеся вышли, несколько раз ударил. После этого подозреваемый нанес ранения обидчику металлическим предметом, подобранным на улице.

4 мая 2017 года судом удовлетворено ходатайство следователя об аресте подозреваемого. Расследование по уголовному делу продолжается.