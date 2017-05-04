Саперы обнаружили взрывпакет на овощебазе в Екатеринбурге
По данным ФСБ, находка не представляет угрозы для жизни и здоровья населения.
По данным ФСБ, находка не представляет угрозы для жизни и здоровья населения.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Саперы обнаружили на овощебазе № 4 в Екатеринбурге взрывпакет, сообщила ТАСС
«На месте обнаружен взрывпакет, который не представляет угрозы для жизни и здоровья населения», — сказала собеседница агентства, не уточнив подробности.
Ранее ТАСС сообщал, что группа саперов выехала на овощебазу