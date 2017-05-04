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15:54 (мск), источник: ТАСС

Саперы обнаружили взрывпакет на овощебазе в Екатеринбурге

По данным ФСБ, находка не представляет угрозы для жизни и здоровья населения.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Саперы обнаружили на овощебазе № 4 в Екатеринбурге взрывпакет, сообщила ТАСС пресс-секретарь УФСБ по Свердловской области Кристина Леточная.

«На месте обнаружен взрывпакет, который не представляет угрозы для жизни и здоровья населения», — сказала собеседница агентства, не уточнив подробности.

Ранее ТАСС сообщал, что группа саперов выехала на овощебазу из-за обнаружения неизвестного предмета.

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