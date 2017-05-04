Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Светская хроника: до РФ дошла нашумевшая на весь мир вечеринка
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
Во имя Италии. Почему Лигу чемпионов должен выиграть «Ювентус»
Месси отказался дать объяснения ФИФА о своём поведении
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Орбакайте рассказала детали свадьбы сына Никиты - СМИ
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12Бал Met Gala 2017
17:57 (мск), источник: Городской репортер

Житель Ростовской области получил срок в колонии за незаконную вырубку деревьев

Жителя Ростовской области осудили за незаконную рубку деревьев в защитных лесах, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде установлено, что ранее судимый обвиняемый в ноябре прошлого года, находясь в защитных лесах на территории Каменского района, незаконно срубил 61 дерево породы «сосна крымская», чем причинил лесному фонду РФ ущерб на сумму более 100 тыс. рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 4 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин: Политическим убийствам не может быть оправдания
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цех
России и Украине грозят санкции из-за Евровидения
Прокуратура завела дело об информационной атаке на Макрона
В Башкирии разбился вертолет Robinson
Минкомсвязи хочет упростить порядок подачи заявления о браке
Правила ношения георгиевских ленточек изменились в России
Спорт
Во имя Италии. Почему Лигу чемпионов должен выиграть «Ювентус» Победив в Монако, «Юве» сделал важный шаг к заветной мечте. Осталась «самая малость» — обыграть в финале «Реал»
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый кроссовер Skoda Друзья, несколько дней назад редакция «Авто Mail.Ru» участвовала в эксклюзивном тесте нового кроссовера Skoda Karoq! Да, у нас отобрали фотоаппараты и заклеили камеры на смартфонах, но это не мешает нам рассказать все на словах!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей Претензии музыканта были удовлетворены лишь частично
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь