Житель Ростовской области получил срок в колонии за незаконную вырубку деревьев

В суде установлено, что ранее судимый обвиняемый в ноябре прошлого года, находясь в защитных лесах на территории Каменского района, незаконно срубил 61 дерево породы «сосна крымская», чем причинил лесному фонду РФ ущерб на сумму более 100 тыс. рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 4 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.