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16:32 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Новый автобус в Волгограде во время движения потерял колесо

4 мая в Дзержинском районе Волгограда в 14:00 автобус № 77, следовавший по улице Бульвар 30-летия Победы, в дороге потерял колесо, сообщает ВДТВ со ссылкой на волгоградцев, рассказавших о ЧП в соцсетях.

Инцидент произошел в районе ТРК «Парк Хаус». Водитель стал предпринимать попытки вернуть колесо на место. А пассажиры решили не покидать транспорт и ждать, когда восстановят колесо, в салоне автобуса.

Ранее мы сообщали о том, что вышел из строя автобус маршрута № 20, и что ежедневно в Волгограде с новыми автобусами происходят те или иные беды на линии. Еще немножко и поломки «ЛиАЗов» и «Волгабасов» на линии станут оригинальной традицией Волгограда.

И сам факт ежедневных поломок как точную примету Волгограда можно будет сделать одной из тем рекламных буклетов для туристов из других городов и стран.

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