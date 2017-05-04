Новый автобус в Волгограде во время движения потерял колесо

Инцидент произошел в районе ТРК «Парк Хаус». Водитель стал предпринимать попытки вернуть колесо на место. А пассажиры решили не покидать транспорт и ждать, когда восстановят колесо, в салоне автобуса.

Ранее мы сообщали о том, что вышел из строя автобус маршрута № 20, и что ежедневно в Волгограде с новыми автобусами происходят те или иные беды на линии. Еще немножко и поломки «ЛиАЗов» и «Волгабасов» на линии станут оригинальной традицией Волгограда.

И сам факт ежедневных поломок как точную примету Волгограда можно будет сделать одной из тем рекламных буклетов для туристов из других городов и стран.