Петербуржец получил уголовное дело за прокат списанных гидроциклов

Как сообщает 4 мая Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета России, два водных мотоцикла, снятых с учета в госинспекции маломерных судов, сдал напрокат администратор ООО «Экстрим-Лайф». Специальных удостоверений на право управления подобной техникой у арендаторов не было. В результате катания одна из пассажирок врезалась в своего спутника, после чего ей понадобилась помощь врачей и дальнейшее лечение в больнице.

Происшествие в акватории Большой Невки произошло еще в 2016 году, но, пока дело кочевало по ведомствам и определялась статья, прошел почти год.

В итоге расследование проводит управление на транспорте СКР, где в четверг возбудили уголовное дело по 238-й статье УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) в отношении 28-летнего администратора организации.