Петербуржец получил уголовное дело за прокат списанных гидроциклов
В Петербурге прокат списанных гидроциклов пассажирам без прав закончился травмами и уголовным делом.
В Петербурге прокат списанных гидроциклов пассажирам без прав закончился травмами и уголовным делом.
Как сообщает 4 мая
Происшествие в акватории Большой Невки произошло еще в 2016 году, но, пока дело кочевало по ведомствам и определялась статья, прошел почти год.
В итоге расследование проводит управление на транспорте СКР, где в четверг возбудили уголовное дело по 238-й статье УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) в отношении 28-летнего администратора организации.