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15:52 (мск), источник: ТАСС

В Башкирии при мониторинге лесопожарной обстановки пропал вертолет Robinson

Предположительное местонахождение вертолета — район поселка Инзя.

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Вертолет марки Robinson, участвовавший в процессе мониторинга лесопожарной обстановки, пропал в Башкирии, на его борту находились три человека.

«При проведении мониторинга лесопожарной обстановки в Башкирии в установленное время не вышел на связь вертолет Robinson, на борту которого находятся три человека», — сказали ТАСС в ГУ МЧС по республике.

У вертолета сработал аварийный маяк. «Предположительное местонахождение Robinson — район поселка Инзя. Информация уточняется», — сказал собеседник агентства.

О судьбе находившихся на борту данных пока нет, на место следуют спасатели.

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