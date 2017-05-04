В Башкирии при мониторинге лесопожарной обстановки пропал вертолет Robinson

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Вертолет марки Robinson, участвовавший в процессе мониторинга лесопожарной обстановки, пропал в Башкирии, на его борту находились три человека.

«При проведении мониторинга лесопожарной обстановки в Башкирии в установленное время не вышел на связь вертолет Robinson, на борту которого находятся три человека», — сказали ТАСС в ГУ МЧС по республике.

У вертолета сработал аварийный маяк. «Предположительное местонахождение Robinson — район поселка Инзя. Информация уточняется», — сказал собеседник агентства.

О судьбе находившихся на борту данных пока нет, на место следуют спасатели.