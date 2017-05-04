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16:00 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге наркоман убил и сжег помогавшую ему старушку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в убийстве 83-летней женщины и поджоге ее квартиры.

Тело убитой было обнаружено сотрудниками МЧС утром 30 апреля во время тушения пожара в многоэтажном доме № 56 на улице Колмогорова. Внутри помещения было выявлено три очага возгорания, что свидетельствовало об умышленном поджоге. Как позже было установлено, престарелая женщина была задушена.

Как установили сыщики, пенсионерку убил 25-летний внук ее подруги, употребляющий наркотики. При этом погибшая помогала ему материально.

«При участии следователя-криминалиста СКР уже проведена проверка показаний задержанного на месте, в ходе которой обвиняемый рассказал о подробностях совершённого убийства. В ближайшее время будет решён вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Точный мотив убийства устанавливается, также в ходе следствия, при получении соответствующих доказательств, в обязательном порядке будет даваться правовая оценка факту уничтожения (повреждения) имущества путём поджога», — отмечают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Задержанный признался в поджоге и объяснил причину своего поступка состоянием опьянения.

«В настоящее время в отношении данного гражданина территориальным подразделением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (Убийство). Максимальная санкция по этой статье составляет 15 лет лишения свободы. Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к иным преступлениям», — сообщили «УралПолит.Ru» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

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