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16:01 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Взорвавшийся смартфон обжег екатеринбуржца

И подпалил кровать.

Стоящий на зарядке смартфон едва не лишил жизни екатеринбургскую чету.

Годовалый DEXP Ixion взорвался в руках у главы семейства, когда супруги готовились ко сну. После хлопка мужчина откинул гаджет в сторону, тот угодил в угол под кровать и загорелся. Супруга схватила одеяло и накрыла им телефон, чтобы потушить пламя, передает «Уралинформбюро».

К счастью, мужчина отделался парой микроожогов. Прожгло угол кровати и одеяло. Но все могло закончиться куда плачевнее.

«Если бы взрыв произошел на пять минут позднее — последствия могли быть куда серьезнее, тк мы уже находились в кровати и готовились ко сну… а ночью смарт обычно лежит на изголовье, прямо над нашими головами», — написала в своем блоге на развлекательном ресурсе pikabu.ru пользователь Jenchurik (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).

Стоит напомнить, что ранее «взрывным характером» отличились Galaxy Note 7 от Samsung и iPhone 7 от Apple.

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