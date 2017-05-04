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15:54 (мск), источник: РИА Крым

Водитель машины, попавшей в ДТП с участием пожарного КамАЗа в Крыму, погиб

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости (Крым). В Керчи произошла авария с участием пожарной машины, спешившей на вызов, в результате погиб водитель «Жигулей», преградивших путь огнеборцам, сообщает крымское управление МЧС РФ.

Источник: РИА "Новости"

Пожарные ехали на вызов для тушения загорания сухой растительности и контейнеров с мусором, которое могло перекинуться на большую территорию, прилегающую к жилым массивам. Передвигались они на КамАЗе.

«При следовании к месту пожара с проблесковым маячком и звуковой сиреной, по ул. Кулакова в районе дома 88, водитель автомобиля “ВАЗ-2102”, который двигался в попутном направлении, внезапно, без указателя поворота, совершил резкий маневр влево и преградил дорогу пожарному автомобилю», — говорится в сообщении.

Несмотря на принятые водителем пожарного автомобиля меры экстренного торможения, избежать столкновения не удалось.

Сами пожарные не травмировались и приняли меры по оказанию помощи пострадавшему водителю, который в результате ДТП получил травмы несовместимые с жизнью.

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