Водитель машины, попавшей в ДТП с участием пожарного КамАЗа в Крыму, погиб

Пожарные ехали на вызов для тушения загорания сухой растительности и контейнеров с мусором, которое могло перекинуться на большую территорию, прилегающую к жилым массивам. Передвигались они на КамАЗе.

«При следовании к месту пожара с проблесковым маячком и звуковой сиреной, по ул. Кулакова в районе дома 88, водитель автомобиля “ВАЗ-2102”, который двигался в попутном направлении, внезапно, без указателя поворота, совершил резкий маневр влево и преградил дорогу пожарному автомобилю», — говорится в сообщении.

Несмотря на принятые водителем пожарного автомобиля меры экстренного торможения, избежать столкновения не удалось.

Сами пожарные не травмировались и приняли меры по оказанию помощи пострадавшему водителю, который в результате ДТП получил травмы несовместимые с жизнью.